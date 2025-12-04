Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 04.12.2025 (обновлено: 08:40 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/putin-2059686342.html
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди
Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T08:39:00+03:00
2025-12-04T08:40:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_169:0:1840:940_1920x0_80_0_0_1c77eccdec8e1e2a9f9be4a3e01dcc24.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-2059685099.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_250:0:1797:1160_1920x0_80_0_0_db4a0d9d68ac73dd9a7144107f0382c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди

Путин рассказал, что его с Моди связывают не только деловые отношения

© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения.
"Я очень рад возможности встретиться с премьер-министром Моди, с которым нас связывают не только деловые, но и личные отношения", - заявил Путин в интервью, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Индией
Вчера, 08:28
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала