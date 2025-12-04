https://ria.ru/20251204/putin-2059686342.html
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди
Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные... РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о личных отношениях с премьером Индии Моди
Путин рассказал, что его с Моди связывают не только деловые отношения