08:36 04.12.2025
Путин заявил, что они с Моди давно договаривались встретиться
Путин заявил, что они с Моди давно договаривались встретиться
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с премьер-министром Индии Нарендрой Моди давно договаривались встретиться, добавил, что им "есть о чем поговорить".
"Мы давно договорились встретиться в Индии, есть о чем поговорить", - заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Индией
