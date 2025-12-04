https://ria.ru/20251204/putin-2059686052.html
Путин заявил, что они с Моди давно договаривались встретиться
Путин заявил, что они с Моди давно договаривались встретиться - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил, что они с Моди давно договаривались встретиться
Президент России Владимир Путин заявил, что они с премьер-министром Индии Нарендрой Моди давно договаривались встретиться, добавил, что им "есть о чем... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T08:36:00+03:00
2025-12-04T08:36:00+03:00
2025-12-04T08:36:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_865404ff180e04c0cadc7b3a25492ded.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-2059685099.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_f59466a5459fb8a6e8ae6023850e9390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин заявил, что они с Моди давно договаривались встретиться
Путин заявил, что давно договаривался с Моди о встрече