Путин назвал премьер-министра Индии своим другом
Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, назвал его своим другом. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал премьер-министра Индии своим другом
