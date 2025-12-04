Рейтинг@Mail.ru
08:32 04.12.2025 (обновлено: 12:47 04.12.2025)
Путин назвал премьер-министра Индии своим другом
Путин назвал премьер-министра Индии своим другом
2025-12-04T08:32:00+03:00
2025-12-04T12:47:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин назвал премьер-министра Индии своим другом

Путин заявил, что очень рад предстоящей встрече с Моди

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, назвал его своим другом.
"Я очень рад встретиться со своим другом премьер-министром Нарендрой Моди", - заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Путин и Моди обсудили вопросы торговли и инвестиций
8 августа, 17:09
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
