Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью телеканалу India Today. Он назвал отношения между Москвой и Нью-Дели уникальными и раскрыл детали обсуждения мирного плана по Украине. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
О переговорах с США в Кремле
Встреча со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Москве была полезной. Вашингтон разделил 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно:
«
"То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске".
Путин уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, поэтому встреча с американской делегацией заняла столько времени. Были вопросы, с которыми Россия не согласна:
«
"Добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, — это непростая задача".
Говорить, что конкретно подходит Москве, преждевременно. Это может помешать работе, которую пытаются организовать США, занимаясь челночной дипломатией.
Об условии для завершения СВО
Президент напомнил, что ДНР и ЛНР не хотели жить с Украиной и выразили это на референдумах. Россия пыталась выстроить отношения, но Киев не признавал эти республики:
«
"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет".
ВСУ отказались уходить из Донбасса, предпочли воевать и "довоевались":
«
"Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят убивать людей".
Об участии в G8
Президент заявил, что Москва не планирует возвращаться в "Большую восьмерку":
«
"Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?"
Говоря о сокращении роли участников объединения в мировых делах, Путин привел в пример рецессию в Германии:
«
"Их доля в мировой экономике постоянно сокращается. Это очевидный факт, который мы все видим. Тенденция — она такая, какая она есть. И она будет продолжаться".
О сотрудничестве России и Индии
Путин подчеркнул, что взаимодействие развивается по многим направлениям:
«
"Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер".
Более 90% расчетов между странами идет в нацвалютах. Москва и Нью-Дели планируют расширять взаимодействие в новых областях:
«
"У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы: высокие технологии, исследование космоса, ядерная энергетика".
О провале санкций
Некоторые решения, в том числе по линии ЦБ, позволяют России и Индии справляться с ограничениями:
«
"Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу".
Государства, которые пытаются мешать торговле третьих стран, в итоге сами сталкиваются с потерями.
Об особых отношениях с Моди
Президент рассказал, что его с премьер-министром Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Лидерам есть о чем поговорить:
«
"Я очень рад встретиться со своим другом премьер-министром Нарендрой Моди".
Индия с момента обретения независимости прошла колоссальный путь развития. Люди не всегда замечают изменения в повседневной жизни, но результат страны, по словам Путина, — действительно чудо:
«
"Я думаю, и весь мир, и Индия поняли, что с Индией нельзя разговаривать так, как они разговаривали с ней 77 лет назад. Индия — великая держава, а не британская колония. И всем придется принять это".
Президент посетит Индию 4-5 декабря. Официальные переговоры состоятся в пятницу, встреча пройдет в узком и расширенном составах. Затем Путин и Моди выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Стороны подпишут пакет документов. По итогам встречи лидеры сделают заявление для СМИ.
