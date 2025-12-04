Рейтинг@Mail.ru
08:25 04.12.2025 (обновлено: 13:53 04.12.2025)
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, дональд трамп, украина, мирный план сша по украине, визит путина в индию — 2025
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью телеканалу India Today. Он назвал отношения между Москвой и Нью-Дели уникальными и раскрыл детали обсуждения мирного плана по Украине. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

О переговорах с США в Кремле

Встреча со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Москве была полезной. Вашингтон разделил 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно:
«
"То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, поэтому встреча с американской делегацией заняла столько времени. Были вопросы, с которыми Россия не согласна:
«
"Добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, — это непростая задача".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Говорить, что конкретно подходит Москве, преждевременно. Это может помешать работе, которую пытаются организовать США, занимаясь челночной дипломатией.

Об условии для завершения СВО

Президент напомнил, что ДНР и ЛНР не хотели жить с Украиной и выразили это на референдумах. Россия пыталась выстроить отношения, но Киев не признавал эти республики:
«

"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
ВСУ отказались уходить из Донбасса, предпочли воевать и "довоевались":
«
"Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят убивать людей".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Об участии в G8

Президент заявил, что Москва не планирует возвращаться в "Большую восьмерку":
«

"Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?"

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Говоря о сокращении роли участников объединения в мировых делах, Путин привел в пример рецессию в Германии:
«
"Их доля в мировой экономике постоянно сокращается. Это очевидный факт, который мы все видим. Тенденция — она такая, какая она есть. И она будет продолжаться".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О сотрудничестве России и Индии

Путин подчеркнул, что взаимодействие развивается по многим направлениям:
«
"Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Более 90% расчетов между странами идет в нацвалютах. Москва и Нью-Дели планируют расширять взаимодействие в новых областях:
«
"У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы: высокие технологии, исследование космоса, ядерная энергетика".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О провале санкций

Некоторые решения, в том числе по линии ЦБ, позволяют России и Индии справляться с ограничениями:
«
"Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Государства, которые пытаются мешать торговле третьих стран, в итоге сами сталкиваются с потерями.

Об особых отношениях с Моди

Президент рассказал, что его с премьер-министром Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Лидерам есть о чем поговорить:
«
"Я очень рад встретиться со своим другом премьер-министром Нарендрой Моди".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Индия с момента обретения независимости прошла колоссальный путь развития. Люди не всегда замечают изменения в повседневной жизни, но результат страны, по словам Путина, — действительно чудо:
«
"Я думаю, и весь мир, и Индия поняли, что с Индией нельзя разговаривать так, как они разговаривали с ней 77 лет назад. Индия — великая держава, а не британская колония. И всем придется принять это".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Президент посетит Индию 4-5 декабря. Официальные переговоры состоятся в пятницу, встреча пройдет в узком и расширенном составах. Затем Путин и Моди выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Стороны подпишут пакет документов. По итогам встречи лидеры сделают заявление для СМИ.

