"Его убьют". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
20:09 04.12.2025 (обновлено: 20:34 04.12.2025)
"Его убьют". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
После прекращения конфликта с Россией жизни Владимира Зеленского угрожает опасность из-за ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб подполковнику...
"Его убьют". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому

Бааб: вооруженные ультранационалисты на Украине препятствуют достижению мира

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После прекращения конфликта с Россией жизни Владимира Зеленского угрожает опасность из-за ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису в эфире его шоу Deep Dive.
"Если Зеленский согласится прекратить конфликта, то его убьют его же силовики", предположил он.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Управляет Зеленский". СМИ рассказали о новом коррупционном скандале в ЕС
Вчера, 17:20
Политик также добавил, что сложнее всего во время мирного процесса будет "успокоить украинских фашистов", которые располагают оружием и хотят продолжать воевать с Россией.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Вчера, 15:37
 
