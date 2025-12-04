Рейтинг@Mail.ru
ЕС запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из Китая
15:42 04.12.2025
ЕС запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из Китая
ЕС запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из Китая
экономика
китай
евросоюз
еврокомиссия
volkswagen
китай
экономика, китай, евросоюз, еврокомиссия, volkswagen
Экономика, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, Volkswagen
ЕС запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из Китая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗавод Volkswagen Group Rus в Калуге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Завод Volkswagen Group Rus в Калуге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Европейская комиссия запустила пересмотр антисубсидиционных пошлин на произведенные в Китае электромобили Volkswagen, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
В случае положительного решения это может привести к отмене пошлин и замене их на соглашение о минимальной цене.
"Еврокомиссия получила предложение о принятии обязательств от производителя-экспортера VW Anhui", - указывается в документе.
Еврокомиссия ввела пошлины на электромобили китайского производства в октябре 2024 года.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт
3 декабря, 22:02
 
Экономика Китай Евросоюз Еврокомиссия Volkswagen
 
 
