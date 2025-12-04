Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, когда россияне готовы принять помощь - РИА Новости, 04.12.2025
06:57 04.12.2025
Исследование показало, когда россияне готовы принять помощь
Исследование показало, когда россияне готовы принять помощь
Исследование показало, когда россияне готовы принять помощь
Большинство россиян готовы принять помощь в решении проблем только в тот момент, когда заходят в тупик и не могут найти выход самостоятельно
Исследование показало, когда россияне готовы принять помощь

РИА Новости: большинство россиян готовы принять помощь, когда зайдут в тупик

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПедагог помогает незрячему ребенку
Педагог помогает незрячему ребенку - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Педагог помогает незрячему ребенку. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Большинство россиян готовы принять помощь в решении проблем только в тот момент, когда заходят в тупик и не могут найти выход самостоятельно и в основном только полного разочарования в собственных силах, говорится в исследовании сервиса онлайн-психотерапии "Ясно", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Готовность обратиться за помощью к другим людям проявляется у большинства лишь в тот момент, когда они заходят в тупик и не могут найти решение (78%). Около 60% готовы сделать это после полного разочарования в собственных силах. Интересен и тот факт, что более 40% принципиально не идут за помощью, а ждут, когда ее предложат другие люди - и только это может стать причиной ее принять", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 45 лет.
Отмечается, что более трети россиян испытывают тревогу, когда просят помочь с проблемами, каждый четвертый в этот момент испытывает стыд. По словам экспертов, это связано со страхом быть отвергнутым и осужденным за ошибку, особенно если помощь требуется от близких людей - это подтверждают более половины опрошенных. Вместе с тем, 70% респондентов уверены, что взрослый человек должен справляться со всем самостоятельно.
"По данным исследования, более 60% россиян хотя бы пару раз в неделю задумываются о своем эмоциональном состоянии. И несмотря на то, что 44% из них могут приблизительно описать свои ощущения, лишь 15% четко определяют, что именно они чувствуют даже в трудные моменты", - добавляется в исследовании.
Кроме того, каждый четвертый пытается до конца определить свое отношение к ситуации и найти причину переживаний самостоятельно, а каждый пятый делает это, разговаривая с близкими, уточняют эксперты. Лишь 17% респондентов наоборот стремятся игнорировать любые выбивающие их эмоции, чтобы не нарушить этим привычный распорядок. Только каждый десятый готов прибегнуть к профессиональной помощи психолога.
"С проблемами сталкивается каждый из нас и как отмечает большинство респондентов (40%) - с ними подобное случается несколько раз в неделю. Около 30% утверждают, что трудности в разной степени появляются ежедневно и лишь 11% могут назвать свою жизнь практически беспроблемной", - указывают в сервисе.
Там же поясняют, что больше половины россиян оценивают проблему в большинстве случаев неверно. Действительно, серьезными трудностями россияне считают смерть близких и болезни, в остальных случаях значимость определяется влиянием на важные сферы жизни, частотой повторения ситуации и возможностью повлиять на нее. Более трети россиян постоянно сравнивают свои проблемы с чужими и, как следствие, обесценивают собственные.
"Оценка серьезности проблем напрямую влияет на дальнейшее поведение людей в сторону борьбы с последствиями. И, как показало исследование, чем серьезнее проблема становится в глазах человека, тем более охотно он готов принять помощь со стороны", - делятся эксперты.
По данным сервиса, более половины россиян показали готовность к работе со специалистом над собственным отношением к проблемам при оказании профессиональной психологической помощи.
