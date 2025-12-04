https://ria.ru/20251204/polsha-2059845284.html
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
Единственное оружие, которое Польша может подарить Украине – это молодые украинцы, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер в эфире издания Superexpress. РИА Новости, 04.12.2025
