В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
17:24 04.12.2025
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
Единственное оружие, которое Польша может подарить Украине – это молодые украинцы, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер в эфире издания Superexpress.
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине

Экс-премьер Миллер: Польша может подарить Украине только молодых украинцев

Флаги Украины и Польши
ВЕНА, 4 дек – РИА Новости. Единственное оружие, которое Польша может подарить Украине – это молодые украинцы, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер в эфире издания Superexpress.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Польша, Норвегия и Германия закупят в США ракеты для ЗРК Patriot на 500 миллионов долларов и отправят на Украину.
«
"Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста", - сказал Миллер.
"Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну", - добавил он.
По различным оценкам в Польше проживают около двух миллионов граждан Украины.
