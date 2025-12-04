Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца, Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики.

"Решением министра внутренних дел и администрации временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе продлен еще на 90 дней. Постановление опубликовано в Законодательном вестнике 3 декабря и вступает в силу в пятницу, 5 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне, позволил польским властям эффективно бороться с нелегальной миграцией. "В результате этого надежность границы возросла до 98%", - говорится в сообщении.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС . С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу . Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".