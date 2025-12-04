Рейтинг@Mail.ru
Польша потратила на медобслуживание украинцев миллионы долларов в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2025
12:04 04.12.2025
Польша потратила на медобслуживание украинцев миллионы долларов в 2024 году
Польша потратила на медобслуживание украинцев миллионы долларов в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2025
Польша потратила на медобслуживание украинцев миллионы долларов в 2024 году
Более 200 миллионов долларов Польша потратила на медицинское обслуживание украинских беженцев в 2024 году, сообщает польское министерство внутренних дел и... РИА Новости, 04.12.2025
Польша потратила на медобслуживание украинцев миллионы долларов в 2024 году

Польша потратила $200 млн на медобслуживание украинских беженцев в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Более 200 миллионов долларов Польша потратила на медицинское обслуживание украинских беженцев в 2024 году, сообщает польское министерство внутренних дел и администрации.
В сентябре сейм Польши принял закон, лишающий социальных пособий неработающих украинцев. В ноябре президент страны Кароль Навроцкий заявил, что подписал последний закон о помощи украинским беженцам. По его словам, к украинцам в республике необходимо начать относиться так же, как и к представителям всех других национальностей.
Правила оказания медицинской помощи гражданам Украины на территории Польши определяются специальным законом. Гражданин Украины, пребывание которого в Польше признано законным, имеет право на получение медицинской помощи в той мере, в какой она распространяется на лиц, охваченных всеобщим медицинским страхованием, за исключением санаторно-курортного лечения.
"В Польше в 2024 году расходы на медицинское обслуживание граждан Украины составили 747 миллионов злотых (около 206 миллионов долларов). Этой помощью воспользовались более 523 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на декабрь 2024 года в 820 польских госпиталях находился 4831 украинский гражданин (2914 взрослых и 1917 детей).
В министерстве также уточнили, что с 2022 по 2024 год более 5,3 тысячи украинских врачей и 2,6 тысячи медсестер и акушерок получили разрешение на работу в Польше.
По словам Навроцкого, в Польше остается около миллиона украинцев. СМИ ранее сообщали, что с 2022 года отношение к украинцам в Польше ухудшилось, местные жители часто советуют им вернуться на Украину. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что половина украинских беженцев не вернется на родину.
