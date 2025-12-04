Рейтинг@Mail.ru
10:42 04.12.2025
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии

ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Сто подозреваемых в совершении преступлений, связанных с педофилией, задержаны в Польше, сообщили в полиции страны.
"Сто подозреваемых в связанных с педофилией преступлениях были задержаны сотрудниками центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в ходе крупной операции под кодовым названием "Game Over", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что из числа задержанных пятеро подозреваются в создании контента, изображающего сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.
В ходе операции правоохранители изъяли более 600 тысяч файлов, 1655 телеинформационных устройств и носителей данных. Отмечается, что у некоторых задержанных также были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Украинцы в Польше устроили расправу над соотечественником
1 октября, 18:05
 
