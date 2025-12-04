https://ria.ru/20251204/polsha-2059712836.html
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии - РИА Новости, 04.12.2025
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
Сто подозреваемых в совершении преступлений, связанных с педофилией, задержаны в Польше, сообщили в полиции страны. РИА Новости, 04.12.2025
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
В Польше в ходе операции "Game Over" задержали сто подозреваемых в педофилии
ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости.
Сто подозреваемых в совершении преступлений, связанных с педофилией, задержаны в Польше, сообщили в полиции
страны.
"Сто подозреваемых в связанных с педофилией преступлениях были задержаны сотрудниками центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в ходе крупной операции под кодовым названием "Game Over", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что из числа задержанных пятеро подозреваются в создании контента, изображающего сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.
В ходе операции правоохранители изъяли более 600 тысяч файлов, 1655 телеинформационных устройств и носителей данных. Отмечается, что у некоторых задержанных также были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы.