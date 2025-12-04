https://ria.ru/20251204/polsha-2059709860.html
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины - РИА Новости, 04.12.2025
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины
Польская пограничная стража зафиксировала массовый въезд в страну молодых украинцев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:26:00+03:00
2025-12-04T10:26:00+03:00
2025-12-04T11:16:00+03:00
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/64/1562746464_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_0cf6a7ac0b8df27e9ea5b4f47acb6d8a.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051373300.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/64/1562746464_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_992424b91c782ff1083b88b45d79691e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины
Пограничная стража Польши: в страну массово въезжают молодые украинские мужчины
ВАРШАВА, 4 дек — РИА Новости. Польская пограничная стража зафиксировала массовый въезд в страну молодых украинцев.
"С конца августа до конца ноября в Польшу
из Украины
въехала 121 тысяча мужчин с украинским гражданством в возрасте от 18 до 22 лет. На Украину за тот же период выехало 59 тысяч граждан Украины мужского пола того же возраста", — сообщило ведомство.
В конце августа правительство Украины
разрешило свободный выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого украинские СМИ заполонили сообщения о массовом отъезде молодых людей и длинных очередях на границе.
Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.