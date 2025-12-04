В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины

Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.