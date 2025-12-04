Рейтинг@Mail.ru
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины - РИА Новости, 04.12.2025
10:26 04.12.2025 (обновлено: 11:16 04.12.2025)
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины - РИА Новости, 04.12.2025
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины
Польская пограничная стража зафиксировала массовый въезд в страну молодых украинцев. РИА Новости, 04.12.2025
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины

Пограничная стража Польши: в страну массово въезжают молодые украинские мужчины

Автомобили на международном пункте пропуска на украинско-польской границе
Автомобили на международном пункте пропуска на украинско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 дек — РИА Новости. Польская пограничная стража зафиксировала массовый въезд в страну молодых украинцев.
"С конца августа до конца ноября в Польшу из Украины въехала 121 тысяча мужчин с украинским гражданством в возрасте от 18 до 22 лет. На Украину за тот же период выехало 59 тысяч граждан Украины мужского пола того же возраста", — сообщило ведомство.
В конце августа правительство Украины разрешило свободный выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого украинские СМИ заполонили сообщения о массовом отъезде молодых людей и длинных очередях на границе.
Остальным — в возрасте от 22 до 60 лет — выезд за границу запрещен в соответствии с указом о всеобщей мобилизации. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие: в интернете широко распространены видео, на которых сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
В миреУкраинаПольша
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
