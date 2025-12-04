Рейтинг@Mail.ru
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
01:05 04.12.2025
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
Конституционный суд Польши принял решение о ликвидации Коммунистической партии страны. РИА Новости, 04.12.2025
ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Конституционный суд Польши принял решение о ликвидации Коммунистической партии страны.
В постановлении КС, принятом в среду, говорится, что "цели и деятельность партии несовместимы с польской Конституцией".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета "Россия — НАТО"
Вчера, 18:48
Польше нет места для партии, которая прославляет преступников и коммунистические режимы, ответственные за гибель миллионов жизней, в том числе наших соотечественников, граждан Польши", - заявила в обосновании решения судья Кристина Павлович.
В соответствии с польским законом о политических партиях, "если Конституционный суд выносит решение о неконституционности целей или деятельности политической партии, суд незамедлительно выносит постановление об исключении политической партии из реестра партий".
Ходатайство о ликвидации Коммунистической партии в Конституционный суд направил президент Польши Кароль Навроцкий.
В 2020 году тогдашний генеральный прокурор Збигнев Зебро подал аналогичное ходатайство в конституционный суд. Слушание по его ходатайству в начале октября было отложено из-за неявки заявителя (к тому времени в Польше сменилась власть и Зебро перестал быть генеральным прокурором).
Между тем в уголовном кодексе Польши уже несколько лет предусмотрена ответственность за "пропаганду фашизма, коммунизма или иного тоталитарного строя".
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов
2 декабря, 00:50
 
В миреПольшаЗбигнев ЗеброКароль Навроцкий
 
 
