В Польше ликвидировали Коммунистическую партию

ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Конституционный суд Польши принял решение о ликвидации Коммунистической партии страны.

В постановлении КС, принятом в среду, говорится, что "цели и деятельность партии несовместимы с польской Конституцией".

"В Польше нет места для партии, которая прославляет преступников и коммунистические режимы, ответственные за гибель миллионов жизней, в том числе наших соотечественников, граждан Польши", - заявила в обосновании решения судья Кристина Павлович.

В соответствии с польским законом о политических партиях, "если Конституционный суд выносит решение о неконституционности целей или деятельности политической партии, суд незамедлительно выносит постановление об исключении политической партии из реестра партий".

Ходатайство о ликвидации Коммунистической партии в Конституционный суд направил президент Польши Кароль Навроцкий

В 2020 году тогдашний генеральный прокурор Збигнев Зебро подал аналогичное ходатайство в конституционный суд. Слушание по его ходатайству в начале октября было отложено из-за неявки заявителя (к тому времени в Польше сменилась власть и Зебро перестал быть генеральным прокурором).