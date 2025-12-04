https://ria.ru/20251204/polsha-2059660249.html
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
Конституционный суд Польши принял решение о ликвидации Коммунистической партии страны. РИА Новости, 04.12.2025
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Конституционный суд Польши принял решение о ликвидации Коммунистической партии страны.
В постановлении КС, принятом в среду, говорится, что "цели и деятельность партии несовместимы с польской Конституцией".
"В Польше
нет места для партии, которая прославляет преступников и коммунистические режимы, ответственные за гибель миллионов жизней, в том числе наших соотечественников, граждан Польши", - заявила в обосновании решения судья Кристина Павлович.
В соответствии с польским законом о политических партиях, "если Конституционный суд выносит решение о неконституционности целей или деятельности политической партии, суд незамедлительно выносит постановление об исключении политической партии из реестра партий".
Ходатайство о ликвидации Коммунистической партии в Конституционный суд направил президент Польши Кароль Навроцкий.
.
В 2020 году тогдашний генеральный прокурор Збигнев Зебро
подал аналогичное ходатайство в конституционный суд. Слушание по его ходатайству в начале октября было отложено из-за неявки заявителя (к тому времени в Польше сменилась власть и Зебро перестал быть генеральным прокурором).
Между тем в уголовном кодексе Польши уже несколько лет предусмотрена ответственность за "пропаганду фашизма, коммунизма или иного тоталитарного строя".