В Уфе вынесли приговор иностранцам, похитившим 16 детей под видом обучения

УФА, 4 дек – РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 11 и 6 годам лишения свободы двух иностранцев, которые под видом обучения похитили 16 детей, истязали их и не выпускали на улицу, Суд в Уфе приговорил к 11 и 6 годам лишения свободы двух иностранцев, которые под видом обучения похитили 16 детей, истязали их и не выпускали на улицу, сообщает СУСК РФ по Башкирии.

О преступлении против несовершеннолетних стало известно после того, как один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин. Правоохранители задержали двух истязателей, 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет были освобождены.

По данным следователей, с февраля 2023 по июль 2024 года двое иностранцев на платной основе организовали в квартире в Уфе обучение несовершеннолетних иностранных граждан с проживанием. Родители были введены в заблуждение относительно условий обращения с детьми, отдавали их на обучение.

"В действительности несовершеннолетних систематически избивали и применяли в отношении них психологическое насилие в качестве мер наказания за нарушение дисциплины и плохую успеваемость, незаконно удерживая и перемещая их по различным арендованным квартирам, не давая возможности выйти на улицу", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что один из фигурантов организовал незаконное пребывание четверых иностранных граждан на территории Российской Федерации без необходимых документов.

« "Суд приговорил одного иностранца к 11 годам лишения свободы, а его сообщника – к 6 годам лишения свободы. Обоим надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.