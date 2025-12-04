Рейтинг@Mail.ru
В Уфе вынесли приговор иностранцам, похитившим 16 детей под видом обучения
16:53 04.12.2025
В Уфе вынесли приговор иностранцам, похитившим 16 детей под видом обучения
В Уфе вынесли приговор иностранцам, похитившим 16 детей под видом обучения - РИА Новости, 04.12.2025
В Уфе вынесли приговор иностранцам, похитившим 16 детей под видом обучения
Суд в Уфе приговорил к 11 и 6 годам лишения свободы двух иностранцев, которые под видом обучения похитили 16 детей, истязали их и не выпускали на улицу,... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе вынесли приговор иностранцам, похитившим 16 детей под видом обучения

Суд отправил в колонию 2 иностранцев, которые похитили и истязали 16 детей в Уфе

© РИА Новости / Антон Денисов
Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
УФА, 4 дек – РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 11 и 6 годам лишения свободы двух иностранцев, которые под видом обучения похитили 16 детей, истязали их и не выпускали на улицу, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
О преступлении против несовершеннолетних стало известно после того, как один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин. Правоохранители задержали двух истязателей, 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет были освобождены.
По данным следователей, с февраля 2023 по июль 2024 года двое иностранцев на платной основе организовали в квартире в Уфе обучение несовершеннолетних иностранных граждан с проживанием. Родители были введены в заблуждение относительно условий обращения с детьми, отдавали их на обучение.
"В действительности несовершеннолетних систематически избивали и применяли в отношении них психологическое насилие в качестве мер наказания за нарушение дисциплины и плохую успеваемость, незаконно удерживая и перемещая их по различным арендованным квартирам, не давая возможности выйти на улицу", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что один из фигурантов организовал незаконное пребывание четверых иностранных граждан на территории Российской Федерации без необходимых документов.
«
"Суд приговорил одного иностранца к 11 годам лишения свободы, а его сообщника – к 6 годам лишения свободы. Обоим надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
По данным СУСК РФ, фигуранты признаны судом виновными в похищении несовершеннолетних, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, истязании несовершеннолетних, совершенном с издевательством и организации незаконной миграции.
Происшествия
 
 
