В Кемеровской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины - РИА Новости, 04.12.2025
13:59 04.12.2025
В Кемеровской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины
Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве матери своей 14-летней подруги, сообщает... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве матери своей 14-летней подруги, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
В среду пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что двое подростков в городе Прокопьевске задержаны по подозрению в убийстве 36-летней женщины, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. Убитую в подвале дома обнаружил ее сожитель.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки
19 сентября, 11:37
По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
Как сообщала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко, семьи указанных подростков считались благополучными.
"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего жителя Прокопьевска. Вместе с 14-летней знакомой они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)", – сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
В ведомстве добавили, что следствие также намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении 14-летней обвиняемой.
По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье
14 октября, 11:54
 
