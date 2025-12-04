В Кемеровской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины

КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве матери своей 14-летней подруги, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.

В среду пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что двое подростков в городе Прокопьевске задержаны по подозрению в убийстве 36-летней женщины, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. Убитую в подвале дома обнаружил ее сожитель.

По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.

Как сообщала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко, семьи указанных подростков считались благополучными.

"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего жителя Прокопьевска. Вместе с 14-летней знакомой они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)", – сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

В ведомстве добавили, что следствие также намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении 14-летней обвиняемой.