Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Путин: США разделили план Трампа по Украине на 4 пакета