Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине

Путин: США разделили план Трампа по Украине на 4 пакета

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Они (пункты предложенного США плана по урегулированию на Украине - ред.) обсуждаются. Они (США - ред.) разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о "плане Трампа".
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
