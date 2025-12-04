Рейтинг@Mail.ru
Пилот после жесткой посадки вертолета под Уфой находится в реанимации
16:59 04.12.2025
Пилот после жесткой посадки вертолета под Уфой находится в реанимации
Пилот находится в реанимации в тяжелом состоянии после жесткой посадки вертолета недалеко от Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава. РИА Новости, 04.12.2025
2025
Пилот после жесткой посадки вертолета под Уфой находится в реанимации

Пилот после жесткой посадки вертолета под Уфой находится в тяжелом состоянии

УФА, 4 дек – РИА Новости. Пилот находится в реанимации в тяжелом состоянии после жесткой посадки вертолета недалеко от Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава.
Ранее центральное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщало, что в селе Атаевка недалеко от Уфы совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). В региональном минздраве сообщали, что пилот получил травму, его везут в больницу. В ГУ МЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
"Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сказал агентству представитель пресс-службы минздрава Башкирии.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
