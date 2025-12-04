Пилот после жесткой посадки вертолета под Уфой находится в реанимации

УФА, 4 дек – РИА Новости. Пилот находится в реанимации в тяжелом состоянии после жесткой посадки вертолета недалеко от Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава.

Ранее центральное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщало, что в селе Атаевка недалеко от Уфы совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). В региональном минздраве сообщали, что пилот получил травму, его везут в больницу. В ГУ МЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.