Пилот после жесткой посадки вертолета под Уфой находится в реанимации
2025-12-04T16:59:00+03:00
происшествия
УФА, 4 дек – РИА Новости. Пилот находится в реанимации в тяжелом состоянии после жесткой посадки вертолета недалеко от Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава.
Ранее центральное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщало, что в селе Атаевка недалеко от Уфы совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). В региональном минздраве сообщали, что пилот получил травму, его везут в больницу. В ГУ МЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
"Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сказал агентству представитель пресс-службы минздрава Башкирии.