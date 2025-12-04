https://ria.ru/20251204/pilot-2059799863.html
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки - РИА Новости, 04.12.2025
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки
Пилот получил травму на земле после жесткой посадки вертолета под Уфой, его везут в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:55:00+03:00
2025-12-04T15:55:00+03:00
2025-12-04T15:55:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20241022/vertolet-1979283950.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки
РИА Новости: в Башкирии при жесткой посадке вертолета пострадал пилот