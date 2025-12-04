Рейтинг@Mail.ru
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки - РИА Новости, 04.12.2025
15:55 04.12.2025
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки
Пилот получил травму на земле после жесткой посадки вертолета под Уфой, его везут в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии. РИА Новости, 04.12.2025
Новости
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки

РИА Новости: в Башкирии при жесткой посадке вертолета пострадал пилот

УФА, 4 дек – РИА Новости. Пилот получил травму на земле после жесткой посадки вертолета под Уфой, его везут в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее центральное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек.
"Пилот получил травму на земле, скорая помощь доставит его в больницу скорой помощи", - сказали агентству в пресс-службе башкирского минздрава.
В ГУ МЧС по региону сообщают, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
Вертолет национальной службы санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот
22 октября 2024, 12:09
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
