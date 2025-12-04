https://ria.ru/20251204/pentagon-2059667303.html
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки - РИА Новости, 04.12.2025
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки
Военный министр США Пит Хегсет провел первую в истории торжественную церемонию зажжения рождественской ёлки в Пентагоне, следует из трансляции ведомства. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:21:00+03:00
2025-12-04T03:21:00+03:00
2025-12-04T03:21:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20251203/khegset-2059394898.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки
Хегсет провел первую в истории церемонию зажжения елки в Пентагоне