В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки
03:21 04.12.2025
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки
2025
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки

Хегсет провел первую в истории церемонию зажжения елки в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет провел первую в истории торжественную церемонию зажжения рождественской ёлки в Пентагоне, следует из трансляции ведомства.
"Мы собрались, чтобы отпраздновать благословение рождественских праздников здесь, в Пентагоне ... Мы зажжём новую, постоянную рождественскую ёлку", - сказал Хегсет во время церемонии.
Глава Пентагона зажег рождественскую ёлку в центральном дворе Пентагона вместе со своей восьмилетней дочерью Гвендолин в присутствии своей жены Дженнифер, а также других своих детей.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Хегсет считает, что стал главой Пентагона по воле Бога
Вчера, 02:34
 
В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
