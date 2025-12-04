В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет провел первую в истории торжественную церемонию зажжения рождественской ёлки в Пентагоне, следует из трансляции ведомства.

Глава Пентагона зажег рождественскую ёлку в центральном дворе Пентагона вместе со своей восьмилетней дочерью Гвендолин в присутствии своей жены Дженнифер, а также других своих детей.