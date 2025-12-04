https://ria.ru/20251204/pensii-2059663922.html
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января - РИА Новости, 04.12.2025
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января
Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составит около 157 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 04.12.2025
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января
Говырин: стоимость пенсионного коэффициента с 1 января составит около 157 рублей