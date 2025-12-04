Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января
01:57 04.12.2025 (обновлено: 06:06 04.12.2025)
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января
Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составит около 157 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 04.12.2025
россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составит около 157 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек", — сказал Говырин.
Пенсия по старости в России состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
В Госдуму внесут проект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
Россия Алексей Говырин Госдума РФ Единая Россия
 
 
