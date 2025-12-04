Рейтинг@Mail.ru
10:20 04.12.2025
В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян
В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян
общество, госдума рф, россия, паспорт
Общество, Госдума РФ, Россия, Паспорт
В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян

РИА Новости: с 1 января россияне смогут ставить в паспортах отметку ИД ЕРН

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С 1 января россияне смогут по желанию ставить в паспорта новую отметку — о номере записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
"Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым", — сказал он.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте
26 сентября, 01:20
По словам Панеша, такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и необходимые данные в самых разных ситуациях — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.
Внедрение этого идентификатора станет важным шагом к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека, считает депутат. Все данные будут надежно охраняться, а доступ к ним — строго контролироваться, добавил он.
Для получения отметки нужно будет обратиться в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ.
Ключевым преимуществом ИД ЕРН Панеш считает то, что он даст людям возможность быстро подтверждать личность и право на получение услуги в рамках единой государственной цифровой системы. Парламентарий пояснил, что этот номер заменит использовавшийся ранее ИНН и станет универсальным ключом для доступа к госуслугам. В результате значительно сократится время на сбор справок и упростятся процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.
Получение отметки — дело исключительно добровольное, ставить ее будут только по желанию человека, подчеркнул Панеш. Он советует обращаться за ней только тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого идентификатора. А тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, ничего делать не нужно — старый штамп остается действительным.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор
25 сентября, 14:47
 
ОбществоГосдума РФРоссияПаспорт
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
