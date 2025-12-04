В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С 1 января россияне смогут по желанию ставить в паспорта новую отметку — о номере записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
"Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым", — сказал он.
По словам Панеша, такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и необходимые данные в самых разных ситуациях — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.
Внедрение этого идентификатора станет важным шагом к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека, считает депутат. Все данные будут надежно охраняться, а доступ к ним — строго контролироваться, добавил он.
Для получения отметки нужно будет обратиться в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ.
Ключевым преимуществом ИД ЕРН Панеш считает то, что он даст людям возможность быстро подтверждать личность и право на получение услуги в рамках единой государственной цифровой системы. Парламентарий пояснил, что этот номер заменит использовавшийся ранее ИНН и станет универсальным ключом для доступа к госуслугам. В результате значительно сократится время на сбор справок и упростятся процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.
Получение отметки — дело исключительно добровольное, ставить ее будут только по желанию человека, подчеркнул Панеш. Он советует обращаться за ней только тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого идентификатора. А тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, ничего делать не нужно — старый штамп остается действительным.
