Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский
09:02 04.12.2025
Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
2025
Новости
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский

Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят по реновации дом на 134 квартиры

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Жилой комплекс на 134 квартиры для участников программы реновации начали строить в районе Лосиноостровский на северо-востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Под строительство выделен земельный участок площадью примерно 0,3 гектара на улице Стартовой, 5/2, где прежде размещался расселенный по программе реновации многоквартирный дом. Глава департамента уточнил, что суммарная площадь односекционной новостройки – около 12 тысяч квадратных метров, а общая площадь 134 запроектированных в ней квартир превысит 8 тысяч "квадратов".
"Четыре квартиры в новом ЖК адаптируют для маломобильных граждан: там сконструированы широкие коридоры и дверные проемы, увеличена площадь кухонь, ванных и лоджий, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Во дворе, кроме того, будут оборудованы детская и спортивная площадки и место для тихого отдыха, высажены деревья и кустарники, появятся газоны и цветники. Сейчас на площадке ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр столичного правительства отметил, что первый этаж многоквартирного дома с высокими потолками и просторным вестибюлем украсят витражным остеклением. Здесь предусмотрят помещения для хранения колясок и велосипедов, а освободившееся площади предложат для открытия магазинов, аптек, центров услуг и кофеен, для чего подключат инженерные системы и создадут отдельные выходы.
В шаговой доступности от будущей новостройки находится необходимая социальная инфраструктура: детские сады и школы, детская и взрослая поликлиники, остановки общественного транспорта, парк и сквер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
