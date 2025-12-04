Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Жилой комплекс на 134 квартиры для участников программы реновации начали строить в районе Лосиноостровский на северо-востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Под строительство выделен земельный участок площадью примерно 0,3 гектара на улице Стартовой, 5/2, где прежде размещался расселенный по программе реновации многоквартирный дом. Глава департамента уточнил, что суммарная площадь односекционной новостройки – около 12 тысяч квадратных метров, а общая площадь 134 запроектированных в ней квартир превысит 8 тысяч "квадратов".

"Четыре квартиры в новом ЖК адаптируют для маломобильных граждан: там сконструированы широкие коридоры и дверные проемы, увеличена площадь кухонь, ванных и лоджий, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Во дворе, кроме того, будут оборудованы детская и спортивная площадки и место для тихого отдыха, высажены деревья и кустарники, появятся газоны и цветники. Сейчас на площадке ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Министр столичного правительства отметил, что первый этаж многоквартирного дома с высокими потолками и просторным вестибюлем украсят витражным остеклением. Здесь предусмотрят помещения для хранения колясок и велосипедов, а освободившееся площади предложат для открытия магазинов, аптек, центров услуг и кофеен, для чего подключат инженерные системы и создадут отдельные выходы.

В шаговой доступности от будущей новостройки находится необходимая социальная инфраструктура: детские сады и школы, детская и взрослая поликлиники, остановки общественного транспорта, парк и сквер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками.