В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА