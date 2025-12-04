https://ria.ru/20251204/ogranicheniya-2059669243.html
В аэропорту Магаса ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Магаса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 04.12.2025
