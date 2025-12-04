Замглавы МИД заявил о бессмысленности мониторинговых миссий ОБСЕ

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, напомнив опыт организации в Косово.
"Все разговоры "давайте мы кого-то пошлем" лишены смысла. Это попытка поставить телегу впереди лошади... Мы реально не рассматриваем роль ОБСЕ в нынешней ситуации как роль функциональную, то есть которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос, как Москва относится к идее развертывания мониторинговых миссий ОБСЕ.
Он напомнил неудачный опыт наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово.
"За несколько месяцев до бомбардировок НАТО, которые начались 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Она фактически контролировала все военные и полувоенные объекты, ситуацию в Косово. В какой-то момент ее руководитель Курт Волкер заявил, что ситуации в области безопасности недостаточно для продолжения функции этой миссии. Она была без всякого согласия государств-участников выведена в пожарном порядке и через несколько дней НАТО ударила по Югославии", - рассказал замминстра.
Он добавил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ, а сама миссия была использована Западом для подготовки военной агрессии против Югославии.
"Все должно учитываться. На данный момент ничего такого в мыслях нет. Даже невозможно себе представить, к чему ее можно приспособить, если будут найдены какие-то пути по установлению прочного мира на Украине, предполагающие устранение причин конфликта", - заключил Грушко.