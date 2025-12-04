ВЕНА, 4 дек – РИА Новости. ОБСЕ могла бы выполнять функции наблюдения в случае прекращения огня на Украине, заявил журналистам в четверг в Вене министр иностранных дел Польши Радослав Сикорсикй.
"Как вы знаете, ОБСЕ была представлена ранее в мониторинге соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Но восстановить этот потенциал было бы большой организационной проблемой. Но гипотетически это могло бы оказаться полезным", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, какой вклад ОБСЕ могла бы внести в мирный процесс на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необходимости расследования информации, раскрытой экс-послом Греции на Украине Василиосом Борновасом, согласно которой наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции затем подвергались обстрелу с украинской стороны. Позднее представитель организации заявил РИА Новости, что обвинения в ее адрес в передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР беспочвенны.