Рейтинг@Mail.ru
Сикорский рассказал о действиях ОБСЕ после прекращения огня на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 04.12.2025 (обновлено: 18:11 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/obse-2059859364.html
Сикорский рассказал о действиях ОБСЕ после прекращения огня на Украине
Сикорский рассказал о действиях ОБСЕ после прекращения огня на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Сикорский рассказал о действиях ОБСЕ после прекращения огня на Украине
ОБСЕ могла бы выполнять функции наблюдения в случае прекращения огня на Украине, заявил журналистам в четверг в Вене министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:07:00+03:00
2025-12-04T18:11:00+03:00
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
https://ria.ru/20251203/nato-2059571939.html
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, мария захарова, обсе
В мире, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, ОБСЕ
Сикорский рассказал о действиях ОБСЕ после прекращения огня на Украине

Сикорский: ОБСЕ может направить наблюдателей после прекращения огня на Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 4 дек – РИА Новости. ОБСЕ могла бы выполнять функции наблюдения в случае прекращения огня на Украине, заявил журналистам в четверг в Вене министр иностранных дел Польши Радослав Сикорсикй.
"Как вы знаете, ОБСЕ была представлена ранее в мониторинге соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Но восстановить этот потенциал было бы большой организационной проблемой. Но гипотетически это могло бы оказаться полезным", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, какой вклад ОБСЕ могла бы внести в мирный процесс на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необходимости расследования информации, раскрытой экс-послом Греции на Украине Василиосом Борновасом, согласно которой наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции затем подвергались обстрелу с украинской стороны. Позднее представитель организации заявил РИА Новости, что обвинения в ее адрес в передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР беспочвенны.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Три страны закупят ракеты систем Patriot для Киева, заявил Сикорский
3 декабря, 17:24
 
В миреУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала