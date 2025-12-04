Замглавы МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ кризис в организации

"Обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ, с российской стороны была подчеркнута недопустимость отхода от правила консенсуса, также отмечена важность возвращения к неполитизированному диалогу", - говорится на сайте ведомства.

Там добавили, что замминистра также отметил важность возвращения к совместной тематической работе государств-участников ОБСЕ по всем трем измерениям безопасности - военно-политическому, экономико-экологическому, гуманитарному, если страны-участницы действительно заинтересованы в сохранении этой международной площадки.