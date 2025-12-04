https://ria.ru/20251204/obse-2059847078.html
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ кризис в организации
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу кризисную ситуацию в организации, отметил важность возвращения к неполитизированному диалогу, сообщили
в российском дипведомстве.
Встреча прошла в среду на полях 32-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ
) в Вене
.
"Обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ, с российской стороны была подчеркнута недопустимость отхода от правила консенсуса, также отмечена важность возвращения к неполитизированному диалогу", - говорится на сайте ведомства.
Там добавили, что замминистра также отметил важность возвращения к совместной тематической работе государств-участников ОБСЕ по всем трем измерениям безопасности - военно-политическому, экономико-экологическому, гуманитарному, если страны-участницы действительно заинтересованы в сохранении этой международной площадки.