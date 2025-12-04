Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ кризис в организации - РИА Новости, 04.12.2025
17:29 04.12.2025 (обновлено: 17:40 04.12.2025)
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ кризис в организации
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ кризис в организации
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу кризисную ситуацию в организации, отметил важность возвращения к... РИА Новости, 04.12.2025
обсе, россия, в мире, вена, александр грушко, феридун синирлиоглу
ОБСЕ, Россия, В мире, Вена, Александр Грушко, Феридун Синирлиоглу
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ кризис в организации

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу кризисную ситуацию в организации, отметил важность возвращения к неполитизированному диалогу, сообщили в российском дипведомстве.
Встреча прошла в среду на полях 32-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене.
"Обсудили кризисную ситуацию в ОБСЕ, с российской стороны была подчеркнута недопустимость отхода от правила консенсуса, также отмечена важность возвращения к неполитизированному диалогу", - говорится на сайте ведомства.
Там добавили, что замминистра также отметил важность возвращения к совместной тематической работе государств-участников ОБСЕ по всем трем измерениям безопасности - военно-политическому, экономико-экологическому, гуманитарному, если страны-участницы действительно заинтересованы в сохранении этой международной площадки.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Глава МИД Австрии считает, что ОБСЕ сегодня нужна как никогда
Вчера, 14:08
 
ОБСЕРоссияВ миреВенаАлександр ГрушкоФеридун Синирлиоглу
 
 
Заголовок открываемого материала