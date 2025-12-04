Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Австрии считает, что ОБСЕ сегодня нужна как никогда - РИА Новости, 04.12.2025
14:08 04.12.2025
Глава МИД Австрии считает, что ОБСЕ сегодня нужна как никогда
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня нужна как никогда.
в мире
австрия
вена
ванкувер
александр грушко
обсе
Глава МИД Австрии считает, что ОБСЕ сегодня нужна как никогда

Логотип ОБСЕ
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня нужна как никогда.
"Ваше многочисленное присутствие показывает, что наша Организация не утратила своей значимости, ибо именно в период геополитических и военно-политических потрясений ОБСЕ нужна как никогда", - сказала она на открытии заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене.
Министр добавила, что как и другим многосторонним институтам, ОБСЕ приходится сталкиваться "с очень суровым встречным ветром".
"Я прошу вас, давайте наилучшим образом воспользуемся той возможностью, которую дают нам сегодняшний и завтрашний дни, чтобы поставить в центр безопасность, мир и благополучие наших граждан и обеспечить их на будущее. Мы не должны забывать, что в первую очередь мы несем ответственность перед более чем одним миллиардом людей между Ванкувером и Владивостоком", - добавила глава МИД Австрии.
СМИД ОБСЕ начался в четверг в Вене, российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
