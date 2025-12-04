Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОБСЕ заявил, что архитектура безопасности в Европе не работает - РИА Новости, 04.12.2025
14:04 04.12.2025
Генсек ОБСЕ заявил, что архитектура безопасности в Европе не работает
Генсек ОБСЕ заявил, что архитектура безопасности в Европе не работает
в мире, россия, европа, вена, феридун синирлиоглу, александр грушко, владимир путин, обсе, нато
В мире, Россия, Европа, Вена, Феридун Синирлиоглу, Александр Грушко, Владимир Путин, ОБСЕ, НАТО
© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Общая архитектура безопасности в Европе сегодня больше не функционирует, заявил генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, призвав к дискуссии с честной оценкой того, что пошло не так.
На открытии заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене генсек отметил, что после завершения украинского конфликта необходимо будет заняться тем, что этот военный конфликт обнажил.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров
25 ноября, 13:45
"Общая архитектура безопасности в Европе больше не функционирует. В интересах всех будет построить систему, которая сможет выдержать испытания временем и предотвратить наше скатывание в бездну гонки вооружений и бесконечного управления эскалацией, чреватого риском новой конфронтации", - сказал Синирлиоглу.
Генсек ОБСЕ отметил, что понадобится новый диалог - честный, всеобъемлющий и ориентированный в будущее - о том, как восстановить европейскую архитектуру безопасности.
"Чтобы этого добиться, мы должны быть готовы задавать трудные вопросы. Когда система рушится так, как мы наблюдаем это сейчас, всем государствам-участникам необходимо провести серьезный самоанализ. Содержательная дискуссия о безопасности должна включать честную оценку того, что пошло не так", - заключил генсек.
СМИД ОБСЕ стартовал в четверг в Вене, российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
3 декабря, 00:29
 
