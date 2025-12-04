Генсек ОБСЕ заявил, что архитектура безопасности в Европе не работает

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Общая архитектура безопасности в Европе сегодня больше не функционирует, заявил генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, призвав к дискуссии с честной оценкой того, что пошло не так.

На открытии заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ ) в Вене генсек отметил, что после завершения украинского конфликта необходимо будет заняться тем, что этот военный конфликт обнажил.

"Общая архитектура безопасности в Европе больше не функционирует. В интересах всех будет построить систему, которая сможет выдержать испытания временем и предотвратить наше скатывание в бездну гонки вооружений и бесконечного управления эскалацией, чреватого риском новой конфронтации", - сказал Синирлиоглу

Генсек ОБСЕ отметил, что понадобится новый диалог - честный, всеобъемлющий и ориентированный в будущее - о том, как восстановить европейскую архитектуру безопасности.

"Чтобы этого добиться, мы должны быть готовы задавать трудные вопросы. Когда система рушится так, как мы наблюдаем это сейчас, всем государствам-участникам необходимо провести серьезный самоанализ. Содержательная дискуссия о безопасности должна включать честную оценку того, что пошло не так", - заключил генсек.

СМИД ОБСЕ стартовал в четверг в Вене, российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко . Мероприятие будет проходить в течение двух дней.