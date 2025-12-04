Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт - РИА Новости, 04.12.2025
03:03 04.12.2025
ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт
ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт - РИА Новости, 04.12.2025
ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в инструмент политического давления под контролем западников, не исполняющий свои... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:03:00+03:00
2025-12-04T03:03:00+03:00
россия
белоруссия
европа
алексей мартынов (политолог)
сергей лавров
обсе
нато
россия
белоруссия
европа
россия, белоруссия, европа, алексей мартынов (политолог), сергей лавров, обсе, нато
Россия, Белоруссия, Европа, Алексей Мартынов (политолог), Сергей Лавров, ОБСЕ, НАТО
ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт

Политолог Мартынов: ОБСЕ превратилась в инструмент давления

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в инструмент политического давления под контролем западников, не исполняющий свои изначальные благие задачи, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам. По его словам, организация закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе и превратилась в площадку, где оправдывают односторонние меры принуждения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, заявил Лавров
Вчера, 07:04
"С начала нулевых в ОБСЕ несмотря на то, что это региональная европейская организация по безопасности в Европе, рычаги управления под себя загребли американские функционеры, практически все руководящие должности там заняли. И, соответственно, это все превратилось в политический инструмент давления, вот и все. То есть, свои изначальные функции ОБСЕ перестала выполнять", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркивает эксперт, ОБСЕ создавалась для урегулирования конфликтных ситуаций и в том числе согласовывала миротворческие миссии, крупнейшая из которых – все еще действующая миссия в Приднестровье, в которой активно участвует Россия. В то же время, с началом конфликта на востоке Украины в 2014 году вскрылась беспомощность организации в разрешении противоречий. Именно это и стало одной из причин начала СВО, напомнил он.
"Ни одна из профильных структур международных, которые должны предотвращать подобные вещи или, если они возникают, то с ними справляться, не справилась. В первую очередь - ОБСЕ", - отметил Мартынов.
По мнению Мартынова, сейчас структура ОБСЕ полностью деградировала, а ей на смену должна прийти другая архитектура безопасности, действительно обеспечивающая гарантии безопасности и суверенного развития стран на европейском континенте.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
Вчера, 00:29
 
РоссияБелоруссияЕвропаАлексей Мартынов (политолог)Сергей ЛавровОБСЕНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
