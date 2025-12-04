ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в инструмент политического давления под контролем западников, не исполняющий свои изначальные благие задачи, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам. По его словам, организация закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе и превратилась в площадку, где оправдывают односторонние меры принуждения.
"С начала нулевых в ОБСЕ несмотря на то, что это региональная европейская организация по безопасности в Европе, рычаги управления под себя загребли американские функционеры, практически все руководящие должности там заняли. И, соответственно, это все превратилось в политический инструмент давления, вот и все. То есть, свои изначальные функции ОБСЕ перестала выполнять", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркивает эксперт, ОБСЕ создавалась для урегулирования конфликтных ситуаций и в том числе согласовывала миротворческие миссии, крупнейшая из которых – все еще действующая миссия в Приднестровье, в которой активно участвует Россия. В то же время, с началом конфликта на востоке Украины в 2014 году вскрылась беспомощность организации в разрешении противоречий. Именно это и стало одной из причин начала СВО, напомнил он.
"Ни одна из профильных структур международных, которые должны предотвращать подобные вещи или, если они возникают, то с ними справляться, не справилась. В первую очередь - ОБСЕ", - отметил Мартынов.
По мнению Мартынова, сейчас структура ОБСЕ полностью деградировала, а ей на смену должна прийти другая архитектура безопасности, действительно обеспечивающая гарантии безопасности и суверенного развития стран на европейском континенте.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.