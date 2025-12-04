ОБСЕ превратилась в инструмент давления, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в инструмент политического давления под контролем западников, не исполняющий свои изначальные благие задачи, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.