Новые геномные и биомедицинские технологии стали темой форума в Сургуте

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Разработка новых геномных и биомедицинских технологий для повышения качества жизни населения стала темой III Международного форума геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия", открывшегося в Сургутском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В мероприятии, которое проходит с 3 по 5 декабря, принимают участие более тысячи ученых из разных стран. Местом проведения форума стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, который сегодня активно укрепляет свои позиции в качестве лидирующего регионального центра, сосредоточенного на разработке и внедрении передовых геномных технологий.
Заместитель губернатора ХМАО — Югры Елена Майер отметила, что форум проходит в преддверии 95-летия со дня основания округа.
"Наш округ уверенно смотрит в будущее. Его главное богатство и достояние – человеческий капитал. Каким он будет? Какую, в том числе качественную и долгую, жизнь мы создадим для людей? Именно на эти вопросы и должен отвечать наш форум, опираясь на генетические исследования жителей округа. Развитие генетических и медицинских технологий крайне важно. Мы ставим перед собой задачу формирования активного долголетия с помощью науки и развитой системы здравоохранения. Именно так мы и намерены отвечать на эти вызовы", — заявила она.
© Фото : СурГУЗаместитель губернатора Югры Елена Майер
Форум стал плодотворной многофункциональной коммуникативной площадкой для сотрудничества представителей здравоохранения, университетской и академической науки, бизнеса, государственного управления при поиске ответов на вызовы, стоящие перед геномной и персонализированной медициной, отметил ректор СурГУ Сергей Косенок.
"Важно, что форум проходит на базе университета, где в тесном взаимодействии развиваются образовательный, исследовательский и инновационный процессы. Студенты, аспиранты и ординаторы имеют возможность погрузиться в атмосферу сотрудничества при решении вопросов, имеющих критическую значимость для общества, и обогатиться самыми актуальными знаниями. Форум можно с уверенностью назвать действенным механизмом трансфера новых медицинских знаний и инновационных технологий в клиническую практику и образовательный процесс", — подчеркнул он.
Основной акцент организаторы форума сделали на актуальных тенденциях современной науки, "в том числе конструктивном обсуждении важнейших вопросов взаимодействия фундаментальных наук и практической медицины", сообщила директор Медицинского института СурГУ, руководитель стратегического технологического проекта "Биомедицинские решения для персонализированной медицины" Людмила Коваленко.
© Фото : СурГУПанельная дискуссия "Технологии будущего"
В программе форума – лекции ведущих мировых ученых, интерактивные сессии, экспозиции новаторских решений и демонстрация проектов молодых исследователей и профессионалов-практиков. Участники обменяются опытом и представят лучшие практики в ключевых направлениях геномики и биомедицины, включая молекулярное исследование и редактирование генома, клеточную терапию, омикс-аналитику, биоинформатику, медицинскую биоинженерию, разработку стартапов и подготовку будущих поколений ученых.
Организаторы мероприятия – правительство Ханты-Мансийского АО — Югры, Фонд научно-технологического развития Югры, СурГУ. Форум проходит в рамках Десятилетия науки и технологий.