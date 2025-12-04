Новые геномные и биомедицинские технологии стали темой форума в Сургуте

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Разработка новых геномных и биомедицинских технологий для повышения качества жизни населения стала темой III Международного форума геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия", открывшегося в Разработка новых геномных и биомедицинских технологий для повышения качества жизни населения стала темой III Международного форума геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия", открывшегося в Сургутском государственном университете , сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В мероприятии, которое проходит с 3 по 5 декабря, принимают участие более тысячи ученых из разных стран. Местом проведения форума стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, который сегодня активно укрепляет свои позиции в качестве лидирующего регионального центра, сосредоточенного на разработке и внедрении передовых геномных технологий.

Заместитель губернатора ХМАО — Югры Елена Майер отметила, что форум проходит в преддверии 95-летия со дня основания округа.

"Наш округ уверенно смотрит в будущее. Его главное богатство и достояние – человеческий капитал. Каким он будет? Какую, в том числе качественную и долгую, жизнь мы создадим для людей? Именно на эти вопросы и должен отвечать наш форум, опираясь на генетические исследования жителей округа. Развитие генетических и медицинских технологий крайне важно. Мы ставим перед собой задачу формирования активного долголетия с помощью науки и развитой системы здравоохранения. Именно так мы и намерены отвечать на эти вызовы", — заявила она.

© Фото : СурГУ Заместитель губернатора Югры Елена Майер © Фото : СурГУ Заместитель губернатора Югры Елена Майер

Форум стал плодотворной многофункциональной коммуникативной площадкой для сотрудничества представителей здравоохранения, университетской и академической науки, бизнеса, государственного управления при поиске ответов на вызовы, стоящие перед геномной и персонализированной медициной, отметил ректор СурГУ Сергей Косенок.

"Важно, что форум проходит на базе университета, где в тесном взаимодействии развиваются образовательный, исследовательский и инновационный процессы. Студенты, аспиранты и ординаторы имеют возможность погрузиться в атмосферу сотрудничества при решении вопросов, имеющих критическую значимость для общества, и обогатиться самыми актуальными знаниями. Форум можно с уверенностью назвать действенным механизмом трансфера новых медицинских знаний и инновационных технологий в клиническую практику и образовательный процесс", — подчеркнул он.

Основной акцент организаторы форума сделали на актуальных тенденциях современной науки, "в том числе конструктивном обсуждении важнейших вопросов взаимодействия фундаментальных наук и практической медицины", сообщила директор Медицинского института СурГУ, руководитель стратегического технологического проекта "Биомедицинские решения для персонализированной медицины" Людмила Коваленко.

© Фото : СурГУ Панельная дискуссия "Технологии будущего" Панельная дискуссия "Технологии будущего" © Фото : СурГУ 1 из 2 © Фото : СурГУ Панельная дискуссия "Технологии будущего" Панельная дискуссия "Технологии будущего" © Фото : СурГУ 2 из 2 Панельная дискуссия "Технологии будущего" © Фото : СурГУ 1 из 2 Панельная дискуссия "Технологии будущего" © Фото : СурГУ 2 из 2

В программе форума – лекции ведущих мировых ученых, интерактивные сессии, экспозиции новаторских решений и демонстрация проектов молодых исследователей и профессионалов-практиков. Участники обменяются опытом и представят лучшие практики в ключевых направлениях геномики и биомедицины, включая молекулярное исследование и редактирование генома, клеточную терапию, омикс-аналитику, биоинформатику, медицинскую биоинженерию, разработку стартапов и подготовку будущих поколений ученых.