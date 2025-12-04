НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Позиция стран НАТО и Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы сорвать мирный процесс по украинскому урегулированию, когда он мог принести результаты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В этом смысле особенно абсурдны были призывы многих государств к миру, но они формулировали эти условия мира таким образом, что они исключали достижение мира", - сказал он.