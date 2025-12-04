НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Позиция стран НАТО и Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы сорвать мирный процесс по украинскому урегулированию, когда он мог принести результаты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В нашем выступлении (на заседании СМИД ОБСЕ - ред.) сегодня мы указали на то, что на всех этапах поиска мирного процесса, когда эти попытки, очевидно, могли дать результат, позиция НАТО и Евросоюза заключалась в том, чтобы сорвать этот мирный процесс. А сама сегодня перспектива достижения мира на Украине рассматривается как угроза самому Западу и его положению в мире. И, кстати говоря, на других площадках западные страны этого не скрывают", - сказал он журналистам.
Как отметил Грушко, призывы ряда государств к миру на Украине смотрятся абсурдно, поскольку условия, которые они формулируют, исключают урегулирование.
"В этом смысле особенно абсурдны были призывы многих государств к миру, но они формулировали эти условия мира таким образом, что они исключали достижение мира", - сказал он.