НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2025
21:08 04.12.2025
НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД
НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД

Грушко: НАТО и ЕС всегда старались сорвать мирный процесс на Украине

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Позиция стран НАТО и Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы сорвать мирный процесс по украинскому урегулированию, когда он мог принести результаты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В нашем выступлении (на заседании СМИД ОБСЕ - ред.) сегодня мы указали на то, что на всех этапах поиска мирного процесса, когда эти попытки, очевидно, могли дать результат, позиция НАТО и Евросоюза заключалась в том, чтобы сорвать этот мирный процесс. А сама сегодня перспектива достижения мира на Украине рассматривается как угроза самому Западу и его положению в мире. И, кстати говоря, на других площадках западные страны этого не скрывают", - сказал он журналистам.
Как отметил Грушко, призывы ряда государств к миру на Украине смотрятся абсурдно, поскольку условия, которые они формулируют, исключают урегулирование.
"В этом смысле особенно абсурдны были призывы многих государств к миру, но они формулировали эти условия мира таким образом, что они исключали достижение мира", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ
Вчера, 20:44
 
