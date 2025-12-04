Рейтинг@Mail.ru
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/mvf-2059911160.html
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования - РИА Новости, 04.12.2025
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования
Международный валютный фонд (МВФ) в ответ на вопрос РИА Новости отрицает, что очередное финансирование для Украины направлено на погашение предыдущих долгов... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:49:00+03:00
2025-12-04T21:49:00+03:00
в мире
украина
киев
мвф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg
https://ria.ru/20251204/mvf-2059910560.html
https://ria.ru/20251202/dolg-2059091243.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_99c7421a8c6647d5ee5c0365eaac1559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, мвф, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, МВФ, Санкции в отношении России
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования

МВФ отрицает, что финансирование Украине идет на погашение ее прошлых долгов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий почетного караула с флагом Украины
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в ответ на вопрос РИА Новости отрицает, что очередное финансирование для Украины направлено на погашение предыдущих долгов Киева, несмотря на сопоставимость объемов и сроков новой программы с графиком платежей по ранее выданным кредитам.
"Ресурсы МВФ предназначены для поддержки платежного баланса, содействия восстановлению роста и не связаны напрямую с погашением каких-либо непогашенных долгов", - заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос, выдал ли фонд новое финансирование Украине для того, чтобы та могла выполнить обязательства по старым кредитам.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МВФ призвал соблюдать международное право в отношении российских активов
Вчера, 21:45
МВФ 26 ноября заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Украина начала реструктуризацию привязанного к ВВП долга
2 декабря, 05:46
 
В миреУкраинаКиевМВФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала