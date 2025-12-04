https://ria.ru/20251204/mvf-2059911160.html
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в ответ на вопрос РИА Новости отрицает, что очередное финансирование для Украины направлено на погашение предыдущих долгов Киева, несмотря на сопоставимость объемов и сроков новой программы с графиком платежей по ранее выданным кредитам.
"Ресурсы МВФ
предназначены для поддержки платежного баланса, содействия восстановлению роста и не связаны напрямую с погашением каких-либо непогашенных долгов", - заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос, выдал ли фонд новое финансирование Украине
для того, чтобы та могла выполнить обязательства по старым кредитам.
МВФ 26 ноября заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.