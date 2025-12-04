МВФ призвал соблюдать международное право в отношении российских активов

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. В отношении российских замороженных средств должно соблюдаться международное право, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

« "Сотрудники и руководство МВФ неизменно советуют, что любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что европейские политики ценят эти важные предупреждения", — сказала она на брифинге.

Накануне Еврокомиссия предложила кредит из заблокированных российских резервов в качестве одного из способов финансирования Украины.

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.