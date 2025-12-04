В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ

"Мошенничество — это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные легенды", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к наиболее распространённым типам психологического давления, которые использовали аферисты в 2025 году, относятся страх за жизнь и здоровье близких - например, аферисты пользуются фразами "ваш сын/дочь попал(а) в ДТП", "в отношении ваших родственников проводится проверка правоохранительными органами".

"Страх потери денег и активов: "Ваша карта/счет заблокированы из-за подозрительных операций", "На Вас оформлен кредит!". Страх юридических последствий: "Вы финансировали террористические организации", "В отношении Вашей организации проводится проверка за утечку персональных данных", "Вы не задекларировали имущество", - отмечается в сообщении.