В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники - РИА Новости, 04.12.2025
14:02 04.12.2025
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники - РИА Новости, 04.12.2025
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в... РИА Новости, 04.12.2025
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
россия
2025
Новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники

МВД: мошенники используют базовые человеческие страхи для выстраивания легенд

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенничество — это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные легенды", - говорится в сообщении.
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
