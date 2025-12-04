https://ria.ru/20251204/mvd-2059769507.html
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники - РИА Новости, 04.12.2025
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:02:00+03:00
2025-12-04T14:02:00+03:00
2025-12-04T14:02:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059670255.html
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059666580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
МВД: мошенники используют базовые человеческие страхи для выстраивания легенд
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Мошенники используют не только технические уловки, но и эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания для выстраивания убедительных легенд, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ
.
"Мошенничество — это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные легенды", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что к наиболее распространённым типам психологического давления, которые использовали аферисты в 2025 году, относятся страх за жизнь и здоровье близких - например, аферисты пользуются фразами "ваш сын/дочь попал(а) в ДТП", "в отношении ваших родственников проводится проверка правоохранительными органами".
"Страх потери денег и активов: "Ваша карта/счет заблокированы из-за подозрительных операций", "На Вас оформлен кредит!". Страх юридических последствий: "Вы финансировали террористические организации", "В отношении Вашей организации проводится проверка за утечку персональных данных", "Вы не задекларировали имущество", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что мошенники также используют страх человека упустить выгоду, например, эксклюзивную скидку в 90% или якобы выигранный приз, доставку которого необходимо оплатить, а также страх социальной изоляции и осуждения - угрожают опубликовать "компромат", чаще всего фальшивый, в соцсетях.