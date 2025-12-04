https://ria.ru/20251204/mvd-2059677830.html
Из Тайланда депортировали осужденного за угрозу убийством россиянина
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россиянин, находящийся в международном розыске и осужденный за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений своей сожительнице, депортирован из Таиланда в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Бангкока
представители компетентных органов Королевства Таиланд
передали российским полицейским разыскиваемого по каналам Интерпола
гражданина Российской Федерации, осужденного за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений своей сожительнице", - написала она в канале на платформе Max
.
По версии следствия, в 2021 году злоумышленник на почве ревности, угрожая убийством, нанес женщине многочисленные удары, в том числе ножом, причинив ее здоровью вред средней тяжести.
Подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
По решению суда фигурант должен был отправиться в колонию-поселение, однако он туда не прибыл, а скрылся за границей.
Кроме того, в июле был организован международный розыск злоумышленника. Отрабатывалась оперативная информация о его возможном нахождении на территории Королевства Таиланд.
"Благодаря сотрудничеству по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России
в Королевстве Таиланд и по совместительству в Королевстве Камбоджа, от таиландских партнеров получены сведения об установлении местонахождения и задержании разыскиваемого. С зарубежными партнерами была согласована передача злоумышленника российской стороне для привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного деяния", – заключила Волк
.