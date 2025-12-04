Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Представители столичных компаний рассказали о действующих мерах поддержки, показывающих результат в развитии московской промышленности, в частности – о программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о процессе новой индустриализации города. Так, в городе вырастет площадь промпредприятий: она составит 25 миллионов квадратных метров. Также глава города отметил, что в столице остановили закрытие предприятий.

"Многие промышленные предприятия формально числились на бумаге. Из того, что работало, если взять общие цифры, около 10 миллионов квадратных метров промышленных предприятий было. Сегодня в Москве уже 13 миллионов квадратных метров. И к 2030 году мы хотим довести до 25 миллионов, то есть у нас произойдет новая индустриализация нашей столицы, Москвы. Это высокотехнологичное в основном производство с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей заработной платой", – приводятся слова Собянина на официальном портале столичного мэра.

В городе действует специальная программа – в ней участвуют те инвесторы, которые планируют по спецдоговорам создавать вакантные рабочие места. Также индустриальная сфера наращивает обороты с помощью механизмов комплексного развития территорий и особых экономических зон.

"Программа МПТ демонстрирует эффективную модель взаимодействия города и бизнеса: инвесторы получают ощутимые льготы (в частности, по оплате изменения ВРИ земельных участков), а Москва — новую инфраструктуру и тысячи рабочих мест", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики слова члена правления, директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова.

Он отметил, что пример корпорации показывает жизнеспособность меры. Так, в рамках программы были созданы технологические парки "Крекшино" и "Алабушево". По словам Галактионова, в них работают высокотехнологичные резиденты в различных сферах.

"С учетом успешного опыта первых объектов можно ожидать дальнейшего роста инвестиций в промышленную инфраструктуру столицы", – сказал директор по правовым вопросам Capital Group.

В свою очередь о проектах, реализуемым по программам масштабных инвестпроектов и создания мест приложения труда, рассказал партнер девелоперской компании HUTTON Александр Антонов.

"Когда город начал программу поддержки индустриальных парков, мы увидели возможность внести вклад в создание системообразующих локаций. В 2024 году город предоставил HUTTON земельный участок размером более 9 тысяч квадратных метров на Ставропольской улице, где сегодня мы заканчиваем монтаж фасадов промышленного парка NOMAN площадью более 13 тысяч квадратных метров. Большая половина площадей в проекте уже нашла своих резидентов, ими стали ведущие в РФ и СНГ компании", – сказал Антонов.

Он отметил, что новый индустриальный парк рассчитан на деятельность 260 специалистов в различных отраслях. Второй проект появится на Салтыковской улице – его площадь составит 14 тысяч квадратных метров. В нем появится 280 новых рабочих мест.

"В этом году мы анонсировали выход и в Новую Москву. В Троицке реализуем агропромышленный комплекс для Уральской агропромышленной группы площадью более 32 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь будет создано 320 рабочих мест для квалифицированных специалистов в области пищевого производства", – сказал Антонов.