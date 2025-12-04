Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:45 04.12.2025
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ
Представители столичных компаний рассказали о действующих мерах поддержки, показывающих результат в развитии московской промышленности, в частности – о...
2025-12-04T15:45:00+03:00
2025-12-04T15:45:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
поддержка бизнеса
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ

В Москве действуют различные меры поддержки промышленности

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЭксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Эксперты рассказали об эффективности столичной программы МПТ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Представители столичных компаний рассказали о действующих мерах поддержки, показывающих результат в развитии московской промышленности, в частности – о программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о процессе новой индустриализации города. Так, в городе вырастет площадь промпредприятий: она составит 25 миллионов квадратных метров. Также глава города отметил, что в столице остановили закрытие предприятий.
Резидент Рябиновой 44 запустил производство в технопарке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ликсутов: первый резидент "Рябиновой 44" открыл производство в технопарке
Вчера, 09:20
"Многие промышленные предприятия формально числились на бумаге. Из того, что работало, если взять общие цифры, около 10 миллионов квадратных метров промышленных предприятий было. Сегодня в Москве уже 13 миллионов квадратных метров. И к 2030 году мы хотим довести до 25 миллионов, то есть у нас произойдет новая индустриализация нашей столицы, Москвы. Это высокотехнологичное в основном производство с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей заработной платой", – приводятся слова Собянина на официальном портале столичного мэра.
В городе действует специальная программа – в ней участвуют те инвесторы, которые планируют по спецдоговорам создавать вакантные рабочие места. Также индустриальная сфера наращивает обороты с помощью механизмов комплексного развития территорий и особых экономических зон.
"Программа МПТ демонстрирует эффективную модель взаимодействия города и бизнеса: инвесторы получают ощутимые льготы (в частности, по оплате изменения ВРИ земельных участков), а Москва — новую инфраструктуру и тысячи рабочих мест", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики слова члена правления, директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова.
Он отметил, что пример корпорации показывает жизнеспособность меры. Так, в рамках программы были созданы технологические парки "Крекшино" и "Алабушево". По словам Галактионова, в них работают высокотехнологичные резиденты в различных сферах.
"С учетом успешного опыта первых объектов можно ожидать дальнейшего роста инвестиций в промышленную инфраструктуру столицы", – сказал директор по правовым вопросам Capital Group.
В свою очередь о проектах, реализуемым по программам масштабных инвестпроектов и создания мест приложения труда, рассказал партнер девелоперской компании HUTTON Александр Антонов.
"Когда город начал программу поддержки индустриальных парков, мы увидели возможность внести вклад в создание системообразующих локаций. В 2024 году город предоставил HUTTON земельный участок размером более 9 тысяч квадратных метров на Ставропольской улице, где сегодня мы заканчиваем монтаж фасадов промышленного парка NOMAN площадью более 13 тысяч квадратных метров. Большая половина площадей в проекте уже нашла своих резидентов, ими стали ведущие в РФ и СНГ компании", – сказал Антонов.
Он отметил, что новый индустриальный парк рассчитан на деятельность 260 специалистов в различных отраслях. Второй проект появится на Салтыковской улице – его площадь составит 14 тысяч квадратных метров. В нем появится 280 новых рабочих мест.
"В этом году мы анонсировали выход и в Новую Москву. В Троицке реализуем агропромышленный комплекс для Уральской агропромышленной группы площадью более 32 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь будет создано 320 рабочих мест для квалифицированных специалистов в области пищевого производства", – сказал Антонов.
Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что первая компания, ставшая резидентом технологического парка "Рябиновая 44", открыла производство на территории нового объекта на западе Москвы.
Промпарк Кувекино - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено
3 декабря, 15:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
