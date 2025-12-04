Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершается ремонт семи домов, украшенных аттиками
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:19 04.12.2025
В Москве завершается ремонт семи домов, украшенных аттиками
Ремонт семи домов, украшенных аттиками - декоративными стенками над карнизом - завершается в Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда,... РИА Новости, 04.12.2025
В Москве завершается ремонт семи домов, украшенных аттиками

В Москве завершается ремонт семи домов с аттиками

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Международный деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ремонт семи домов, украшенных аттиками - декоративными стенками над карнизом - завершается в Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершается восстановление семи домов, украшенных аттиками. Такие архитектурные элементы являются завершающим штрихом фасада, придают ему индивидуальность и делают силуэт здания неповторимым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в работе были применены современные отечественные материалы и технологии.
Ремонт провели в доме в стиле советского неоклассицизма в 1-м Войковском проезде, дореволюционных зданиях на Весковском и Панфиловском переулках.
Установка домовых указателей в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Москве установили более 4,7 тысячи новых указателей в 2025 году
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
