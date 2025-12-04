https://ria.ru/20251204/moskva-2059788478.html
В Москве завершается ремонт семи домов, украшенных аттиками
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ремонт семи домов, украшенных аттиками - декоративными стенками над карнизом - завершается в Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершается восстановление семи домов, украшенных аттиками. Такие архитектурные элементы являются завершающим штрихом фасада, придают ему индивидуальность и делают силуэт здания неповторимым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в работе были применены современные отечественные материалы и технологии.
Ремонт провели в доме в стиле советского неоклассицизма в 1-м Войковском проезде, дореволюционных зданиях на Весковском и Панфиловском переулках.