В Москве завершается ремонт семи домов, украшенных аттиками

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ремонт семи домов, украшенных аттиками - декоративными стенками над карнизом - завершается в Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершается восстановление семи домов, украшенных аттиками. Такие архитектурные элементы являются завершающим штрихом фасада, придают ему индивидуальность и делают силуэт здания неповторимым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в работе были применены современные отечественные материалы и технологии.