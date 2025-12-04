https://ria.ru/20251204/moskva-2059775960.html
В Москве несколько жильцов дома почувствовали недомогание при дезинсекции
В Москве несколько жильцов дома почувствовали недомогание при дезинсекции
Несколько жителей дома на юго-востоке Москвы почувствовали недомогание при проведении работ по дезинсекции, жильцы начали возвращаться в свои квартиры, сообщает РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Несколько жителей дома на юго-востоке Москвы почувствовали недомогание при проведении работ по дезинсекции, жильцы начали возвращаться в свои квартиры, сообщает в своем Telegram-канале
столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Четвертого декабря в 10.24 поступило сообщение о происшествии на Нижегородской улице. На место прибыли экстренные службы города, в том числе расчёты ПСО №202, АСО №1, АСО №5 и аналитическая лаборатория объектов окружающей среды и ЧС столичного пожарно-спасательного центра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время самостоятельной организации работ по дезинсекции несколько жильцов дома почувствовали недомогание. Экспресс-анализ воздуха с помощью газоанализаторов не выявил превышения предельно допустимой концентрации.
"Дополнительно отобраны пробы воздуха для проверки в лаборатории на наличие органических веществ. В настоящий момент жильцы возвращаются в свои квартиры", - резюмирует ГОЧСиПБ.
Дезинсекция проводилась в квартире дома в Москве
, где жители пожаловались на неприятный запах в подъезде, сообщила ранее прокуратура.