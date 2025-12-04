https://ria.ru/20251204/moskva-2059768811.html
На Центральном автовокзале на востоке Москвы не нашли опасных предметов
На Центральном автовокзале на востоке Москвы не нашли опасных предметов - РИА Новости, 04.12.2025
На Центральном автовокзале на востоке Москвы не нашли опасных предметов
Силовики не обнаружили опасные предметы на Центральном автовокзале на востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация людей не... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:00:00+03:00
2025-12-04T14:00:00+03:00
2025-12-04T14:00:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg
https://realty.ria.ru/20251204/moskva-2059723543.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d761d1b21cce99a9020846996f5fef14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Центральном автовокзале на востоке Москвы не нашли опасных предметов
РИА Новости: на Центральном автовокзале в Москве не нашли опасных предметов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы на Центральном автовокзале на востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация людей не проводилась, после рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Для проверки поступившего телефонного звонка к автовокзалу, находящемуся на Щелковском шоссе, были направлены специалисты силовых структур.
"После проверки Центрального автовокзала информация о "минировании" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эвакуация посетителей и персонала не проводилась. "Службы убыли по подразделениям", - заключил собеседник агентства.