На Центральном автовокзале на востоке Москвы не нашли опасных предметов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы на Центральном автовокзале на востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация людей не проводилась, после рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Для проверки поступившего телефонного звонка к автовокзалу, находящемуся на Щелковском шоссе, были направлены специалисты силовых структур.

"После проверки Центрального автовокзала информация о "минировании" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.