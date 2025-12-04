Рейтинг@Mail.ru
14:00 04.12.2025
На Центральном автовокзале на востоке Москвы не нашли опасных предметов
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы на Центральном автовокзале на востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация людей не проводилась, после рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Для проверки поступившего телефонного звонка к автовокзалу, находящемуся на Щелковском шоссе, были направлены специалисты силовых структур.
"После проверки Центрального автовокзала информация о "минировании" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эвакуация посетителей и персонала не проводилась. "Службы убыли по подразделениям", - заключил собеседник агентства.
ПроисшествияМосква
 
 
