Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы - РИА Новости, 04.12.2025
13:32 04.12.2025
Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы
Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы
Специалисты силовых структур выехали для проверки анонимного сообщения с угрозой "минирования" Центрального автовокзала на востоке Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы

РИА Новости: МВД проверит сообщение о минировании автовокзала в Москве

Центральный автовокзал в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Центральный автовокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты силовых структур выехали для проверки анонимного сообщения с угрозой "минирования" Центрального автовокзала на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Центрального автовокзала по адресу: Щелковское шоссе, 75", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для проверки поступившего телефонного звонка на автовокзал выехали силовики.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Вид города Мурманска со стороны порта - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Мурманской области назвали сообщения о минировании школ провокацией
3 ноября, 15:53
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
