Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты силовых структур выехали для проверки анонимного сообщения с угрозой "минирования" Центрального автовокзала на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Центрального автовокзала по адресу: Щелковское шоссе, 75", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для проверки поступившего телефонного звонка на автовокзал выехали силовики.