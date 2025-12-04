https://ria.ru/20251204/moskva-2059761385.html
Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы
Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы - РИА Новости, 04.12.2025
Силовики проверят сообщение о минировании автовокзала на востоке Москвы
Специалисты силовых структур выехали для проверки анонимного сообщения с угрозой "минирования" Центрального автовокзала на востоке Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты силовых структур выехали для проверки анонимного сообщения с угрозой "минирования" Центрального автовокзала на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Центрального автовокзала по адресу: Щелковское шоссе, 75", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для проверки поступившего телефонного звонка на автовокзал выехали силовики.
Ложные минирования в разных городах России
продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.