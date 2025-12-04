https://ria.ru/20251204/moskva-2059696680.html
В Москве установили более 4,7 тысячи новых указателей в 2025 году
В Москве установили более 4,7 тысячи новых указателей в 2025 году - РИА Новости, 04.12.2025
В Москве установили более 4,7 тысячи новых указателей в 2025 году
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году более 4,7 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:37:00+03:00
2025-12-04T09:37:00+03:00
2025-12-04T09:37:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938513391_0:176:2952:1837_1920x0_80_0_0_853382ce772f93d8084d1c5ef2af3885.jpg
https://realty.ria.ru/20251021/navigatsiya-2049385936.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938513391_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_8225ebebf8e92aa6a46a771627126f93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, капремонт в москве, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве, Общество
В Москве установили более 4,7 тысячи новых указателей в 2025 году
Бирюков: 4,7 тыс домовых и городских указателей установили в Москве в 2025 г
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году более 4,7 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили свыше 1,1 тысячи городских указателей и более 3,6 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжаем развитие проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. В этом году установили 451 новый городской указатель и почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодом", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигации в 2014 году на улицах Москвы появилось свыше 123 тысяч новых указателей.