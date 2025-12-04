Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии
04:42 04.12.2025 (обновлено: 05:22 04.12.2025)
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии - РИА Новости, 04.12.2025
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии
Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
общество
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059666580.html
общество
Общество
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсии

Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, злоумышленник в ходе разговора называет все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии.
После аферист предлагает по телефону пройти якобы перерегистрацию в Пенсионном фонде и называет первые цифры банковской карты жертвы. Далее он просит назвать последующие цифры от карты, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в смс.
Как выяснил корреспондент агентства, жертва, которая столкнулась с такой схемой, после того, как назвала мошеннику код, лишилась средств с банковской карты.
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
