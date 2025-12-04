Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059670255.html
Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости.
2025-12-04T04:42:00+03:00
2025-12-04T04:42:00+03:00
2025-12-04T05:22:00+03:00
общество
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, злоумышленник в ходе разговора называет все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии.
После аферист предлагает по телефону пройти якобы перерегистрацию в Пенсионном фонде и называет первые цифры банковской карты жертвы. Далее он просит назвать последующие цифры от карты, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в смс.
Как выяснил корреспондент агентства, жертва, которая столкнулась с такой схемой, после того, как назвала мошеннику код, лишилась средств с банковской карты.