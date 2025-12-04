https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059666580.html
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
общество
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники собирают данные и контакты россиян на фейковых сайтах по продаже билетов на новогодние представления под предлогом "обратной связи", рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для "обратной связи", — сказала юрист.
Браун добавила, что далее эти данные аферисты используют для прямой кражи денег жертвы или хищения ценной информации для таргетированных мошеннических атак.