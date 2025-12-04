Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники собирают данные и контакты россиян на фейковых сайтах по продаже билетов на новогодние представления под предлогом "обратной связи", рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для "обратной связи", — сказала юрист.