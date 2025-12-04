Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
02:54 04.12.2025 (обновлено: 05:54 04.12.2025)
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян - РИА Новости, 04.12.2025
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
2025
Общество
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники собирают данные и контакты россиян на фейковых сайтах по продаже билетов на новогодние представления под предлогом "обратной связи", рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для "обратной связи", — сказала юрист.
Браун добавила, что далее эти данные аферисты используют для прямой кражи денег жертвы или хищения ценной информации для таргетированных мошеннических атак.
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
МВД рассказало, что делать, если мошенники взломали аккаунт на "Госуслугах"
Вчера, 16:47
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
