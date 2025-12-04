Жителя Саранска обманули на полмиллиона после его похода в сауну с девочкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Трое жителей Саранска и 15-летняя девочка задержаны по подозрению в вымогательстве 500 тысяч рублей у мужчины, которого шантажировали связью с несовершеннолетней, сообщает МВД Мордовии.
"Предварительно установлено, что в ноябре трое жителей Саранска предложили знакомой 15-летней девочке вступить с ними в преступный сговор. По их просьбе она уговорила своего 42-летнего приятеля на совместный отдых в одной из саун в Саранске. Как только несовершеннолетняя и потерпевший приехали в заведение, один из фигурантов, работающий в нем охранником, сообщил об этом своим подельникам. Подозреваемые ворвались в их номер и, представившись правоохранителями, начали вымогать у потерпевшего деньги, угрожая привлечь его к ответственности за близкое общение с подростком", - говорится в сообщении.
В результате мужчина за несколько часов был вынужден передать подозреваемым 500 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в вымогательстве трое жителей Саранска и несовершеннолетняя местная жительница были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство). Кроме того, в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
