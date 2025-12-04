Жителя Саранска обманули на полмиллиона после его похода в сауну с девочкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Трое жителей Саранска и 15-летняя девочка задержаны по подозрению в вымогательстве 500 тысяч рублей у мужчины, которого шантажировали связью с несовершеннолетней, сообщает МВД Мордовии.