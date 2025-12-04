Рейтинг@Mail.ru
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики" - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 04.12.2025 (обновлено: 16:40 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/moneta-2059783700.html
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики" - РИА Новости, 04.12.2025
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"
Центробанк объявил о выпуске памятных монет в честь отечественной мультипликации, посвященных сериалу "Фиксики". РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:01:00+03:00
2025-12-04T16:40:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059777813_6:0:1172:656_1920x0_80_0_0_942fc5c68d0d31794aaeba615ab4c2b3.jpg
https://ria.ru/20251027/moneta-2050982702.html
https://ria.ru/20251114/tsb-2054939073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059777813_151:0:1026:656_1920x0_80_0_0_39f15e6a7948a68d8493247015c7cd78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"

ЦБ выпустит памятные монеты с "Фиксиками"

© Центробанк РоссииПамятная монета "Фиксики"
Памятная монета Фиксики - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Центробанк России
Памятная монета "Фиксики"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центробанк объявил о выпуске памятных монет в честь отечественной мультипликации, посвященных сериалу "Фиксики".
"Банк России 5 декабря 2025 года выпускает в обращение памятные монеты "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация", — говорится в релизе.
Инвестиционная золотая монета Георгий Победоносец номиналом 10 000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
27 октября, 17:07
Новых монет три:
  • серебряная номиналом три рубля — диаметр 39 миллиметров, масса драгоценного металла пробы 925 — 31,1 грамма, тираж — семь тысяч экземпляров;
  • из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей — диаметр 27 миллиметров, тираж — 850 тысяч;
  • из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей — диаметр 27 миллиметров, тираж — 150 тысяч.
На лицевой стороне монет изображен герб России и нанесены надписи: "Российская Федерация", "Банк России", а также указаны номинал и дата — 2025 год.
На оборотной стороне изображены главные герои сериала — девочка-фиксик Симка и ее младший брат Нолик. На трехрублевой монете и монете из медно-никелевого сплава они цветные, на стальной монете — монохромные.
Мультипликационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире.
Серебряная монета к 50-летию посадки спускаемых аппаратов на Венеру - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Банк России выпустит памятную серебряную монету серии "Космос"
14 ноября, 10:49
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала