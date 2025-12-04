ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"

На оборотной стороне изображены главные герои сериала — девочка-фиксик Симка и ее младший брат Нолик. На трехрублевой монете и монете из медно-никелевого сплава они цветные, на стальной монете — монохромные.

Мультипликационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире.