ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центробанк объявил о выпуске памятных монет в честь отечественной мультипликации, посвященных сериалу "Фиксики".
"Банк России 5 декабря 2025 года выпускает в обращение памятные монеты "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация", — говорится в релизе.
Новых монет три:
- серебряная номиналом три рубля — диаметр 39 миллиметров, масса драгоценного металла пробы 925 — 31,1 грамма, тираж — семь тысяч экземпляров;
- из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей — диаметр 27 миллиметров, тираж — 850 тысяч;
- из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей — диаметр 27 миллиметров, тираж — 150 тысяч.
На лицевой стороне монет изображен герб России и нанесены надписи: "Российская Федерация", "Банк России", а также указаны номинал и дата — 2025 год.
На оборотной стороне изображены главные герои сериала — девочка-фиксик Симка и ее младший брат Нолик. На трехрублевой монете и монете из медно-никелевого сплава они цветные, на стальной монете — монохромные.
Мультипликационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире.
