Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга

2025-12-04T18:11:00+03:00
2025-12-04T18:11:00+03:00
2025-12-04T18:11:00+03:00
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии легкомысленно относится к стремительному росту госдолга, который уже достиг 7,6 миллиарда долларов, парламент должен обсудить эту проблему на слушаниях и призвать кабмин к ответу, считает лидер оппозиционного блока "Альтернатива", мэр Кишинева Ион Чебан.
"Государственный долг Республики Молдова официально достиг 128,65 миллиарда леев (7,6 миллиарда долларов - ред.). Блок "Альтернатива" просит парламент организовать парламентские слушания по вопросу роста и обслуживания государственного долга. Мы осуждаем легкомысленное отношение правительства к росту государственного долга, а также давление, которое его обслуживание оказывает на государственный бюджет", - заявил Чебан
на брифинге в четверг.
Он отметил, что только в этом году обслуживание государственного долга составляет более половины дефицита госбюджета страны.
"При сохранении темпов роста задолженности уже в 2027 году государственный долг составит столько же, сколько стоимость всей публичной собственности, находящейся в управлении правительства – 157 миллиардов леев (9,26 миллиарда долларов - ред.). Блок "Альтернатива" выражает обеспокоенность стремительным ростом государственного долга, а также безразличием правительства к этому вопросу", - добавил Чебан.
несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.