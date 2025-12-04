Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059860036.html
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга - РИА Новости, 04.12.2025
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга
Правительство Молдавии легкомысленно относится к стремительному росту госдолга, который уже достиг 7,6 миллиарда долларов, парламент должен обсудить эту... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:11:00+03:00
2025-12-04T18:11:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059805483.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, ион чебан
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга

Мэр Кишинева Чебан обвинил правительство Молдавии в безразличии к росту госдолга

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии легкомысленно относится к стремительному росту госдолга, который уже достиг 7,6 миллиарда долларов, парламент должен обсудить эту проблему на слушаниях и призвать кабмин к ответу, считает лидер оппозиционного блока "Альтернатива", мэр Кишинева Ион Чебан.
"Государственный долг Республики Молдова официально достиг 128,65 миллиарда леев (7,6 миллиарда долларов - ред.). Блок "Альтернатива" просит парламент организовать парламентские слушания по вопросу роста и обслуживания государственного долга. Мы осуждаем легкомысленное отношение правительства к росту государственного долга, а также давление, которое его обслуживание оказывает на государственный бюджет", - заявил Чебан на брифинге в четверг.
Акция протеста перед зданием Минтруда и социзащиты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов
Вчера, 16:05
Он отметил, что только в этом году обслуживание государственного долга составляет более половины дефицита госбюджета страны.
"При сохранении темпов роста задолженности уже в 2027 году государственный долг составит столько же, сколько стоимость всей публичной собственности, находящейся в управлении правительства – 157 миллиардов леев (9,26 миллиарда долларов - ред.). Блок "Альтернатива" выражает обеспокоенность стремительным ростом государственного долга, а также безразличием правительства к этому вопросу", - добавил Чебан.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
 
В миреМолдавияКишиневИон Чебан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала