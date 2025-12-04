Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов запускает серию антиправительственных протестов перед зданиями разных госучреждений, выступая против антинародной политики властей, заявил в четверг экс-президент страны, лидер политсилы Игорь Додон.

Сторонники Соцпартии собрались в четверг перед зданием министерства труда и соцзащиты Молдавии , чтобы выразить протест против антисоциальной политикой, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну. В частности, они возмущены сокращением размеров компенсаций за рост тарифов на энергоресурсы.

"Первый флешмоб мы начинаем сегодня именно с этого министерства, не случайно с этого министерства, оно отвечает за социальную политику государства. Мы продолжим (протестовать - ред.) у других зданий правительства. Нужно будет - зайдем к министрам, пообщаемся о том, что хочет народ", - заявил Додон протестующим.

Он выразил возмущение тем фактом, что власти обещали поддержать население, а вместо этого под ударом оказались самые уязвимые представители общества. Додон отметил, что оппозиция пыталась приглашать министров в парламент, чтобы призвать их к ответу, но министры проигнорировали это приглашение, поэтому люди сами пришли к ним.