Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов
Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов - РИА Новости, 04.12.2025
Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов запускает серию антиправительственных протестов перед зданиями разных госучреждений, выступая против антинародной... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:05:00+03:00
2025-12-04T16:05:00+03:00
2025-12-04T16:09:00+03:00
в мире
молдавия
игорь додон
молдавия
Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов
Додон: Партия социалистов Молдавии начала серию антиправительственных протестов
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов запускает серию антиправительственных протестов перед зданиями разных госучреждений, выступая против антинародной политики властей, заявил в четверг экс-президент страны, лидер политсилы Игорь Додон.
Сторонники Соцпартии собрались в четверг перед зданием министерства труда и соцзащиты Молдавии
, чтобы выразить протест против антисоциальной политикой, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну. В частности, они возмущены сокращением размеров компенсаций за рост тарифов на энергоресурсы.
"Первый флешмоб мы начинаем сегодня именно с этого министерства, не случайно с этого министерства, оно отвечает за социальную политику государства. Мы продолжим (протестовать - ред.) у других зданий правительства. Нужно будет - зайдем к министрам, пообщаемся о том, что хочет народ", - заявил Додон
протестующим.
Он выразил возмущение тем фактом, что власти обещали поддержать население, а вместо этого под ударом оказались самые уязвимые представители общества. Додон отметил, что оппозиция пыталась приглашать министров в парламент, чтобы призвать их к ответу, но министры проигнорировали это приглашение, поэтому люди сами пришли к ним.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.