Правительство Молдавии начало работу над новой стратегией реинтеграции ПМР

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии работает над обновлённой стратегией реинтеграции двух берегов Днестра, но подробности пока не могут быть обнародованы, заявил вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь.

"Мы активно работаем над стратегией или планом реинтеграции, но деликатные аспекты также требуют осмотрительности, чтобы иметь возможность зафиксировать на бумаге ряд вещей, которые могут иметь эффект со временем", - заявил Киверь в эфире телеканала TV8

Он отметил, что пока не может представить детали, поскольку конечный результат зависит от многих факторов.

"Формат "5+2" больше не действует. Об этом неоднократно заявлялось на разных уровнях. Трудно представить, чтобы два важных участника формата, которые находятся в состоянии прямой войны, могли участвовать в урегулировании ещё одного конфликта", — добавил вице-премьер.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре , также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы Киева . Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. При этом уже бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем.