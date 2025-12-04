Рейтинг@Mail.ru
Моди подарил Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке - РИА Новости, 04.12.2025
22:01 04.12.2025
Моди подарил Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке
Моди подарил Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке
Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийских текстов "Бхагавадгита" на русском языке. РИА Новости, 04.12.2025
индия
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
нарендра моди
индия
россия
индия, россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025, нарендра моди
Индия, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Нарендра Моди
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийских текстов "Бхагавадгита" на русском языке.
Путин в четверг прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт приземлился на авиабазе индийских ВВС Палам. У трапа самолета российского лидера встречал премьер Моди.
"Вручил президенту Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке. Учения Гиты вдохновляют миллионы людей по всему миру", - написал Моди в соцсети X.
Текст "Бхагавадгиты" состоит из философской беседы между Кришной и Арджуной, которая происходит непосредственно перед началом битвы между двумя воюющими кланами Пандавов и Кауравов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин отметил важность работы с Моди
ИндияРоссияВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025Нарендра Моди
 
 
