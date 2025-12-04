https://ria.ru/20251204/modi-2059913063.html
Моди подарил Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке
Моди подарил Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке - РИА Новости, 04.12.2025
Моди подарил Путину копию "Бхагавадгиты" на русском языке
Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийских текстов "Бхагавадгита" на русском языке. РИА Новости, 04.12.2025
